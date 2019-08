Inter, l’ex Milito attacca: “Caso Icardi? Mi fa male. Non si lascia andar via un giocatore così…”

Il caso Mauro Icardi-Inter arriva anche in Argentina dove un grandissimo ex nerazzurro, Diego Milito, ha voluto commentare la vicenda.

Intervenuto ai microfoni di Fox Sports Radio, l’ex attaccante protagonista dell’incredibile triplete nerazzurro nel 2010, si è detto piuttosto contrariato dal modo in cui le parti si stanno allontanando.

NON SI FA – L’attuale direttore dell’area tecnica del Racing Avellaneda ha detto: “Il club ha già detto che Icardi non rientra nel progetto, ma la cosa mi fa male perché lo conosco. È arrivato quando me ne sono andato dall’Inter e mi fa male sentire che possa andare via in quel modo, senza essere preso in considerazione, non è questo il modo. I giocatori importanti devono lasciarsi bene con i club, con rispetto, questo è ciò che mi preme di più”.

RITORNO – E sulla possibilità di un ritorno in nerazzurro, magari accanto a Zanetti, Milito ha risposto: “Non guardo oltre adesso, sto bene qui e voglio continuare”.