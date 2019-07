Inter, l’ex Vieri scherza: “Mercato attaccanti? Io e Ronaldo siamo liberi…”

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sportmediaset l’ex attaccante di Inter, Juve, Milan e Nazionale, Christian Vieri, ha stuzzicato il club nerazzurro in tema mercato. Come noto, la squadra di Antonio Conte continua a chiedere rinforzi in attacco dove il solo Lautaro Martinez, al momento, rientra nei suoi piani.

Vieri ha la soluzione a portata di mano: “​Il mercato è lungo, e c’è ancora tempo, sono sicuro che prenderanno dei grandissimi attaccanti perché vogliono fare grandi cose. ​Io so che ci sono due giocatori liberi: Vieri e Ronaldo, bisogna convincerli. Io sono un po’ sovrappeso (ride ndr.)”.

Intanto l’Inter si muove realemente per i grandi obiettivi: Dzeko resta in pole position mentre Lukaku si è leggermente raffreddato con la soluzione Juventus che pare aver superato quella nerazzurra.