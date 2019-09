Inter, lite nello spogliatoio tra Lukaku e Brozovic: ecco cosa è successo

Primi malumori in casa Inter. Dopo l’esordio in Champions League non felice, la squadra di Antonio Conte si ritrova a fare i conti con qualche “fastidio” anche tra compagni. Ci sarebbe, infatti, stato un duro confronto tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic nel post-partita contro lo Slavia Praga.

RISSA SFIORATA – Come rivela La Gazzetta dello Sport, l’1-1 al debutto stagionale in coppa non è andato giù a qualcuno. Specie la prova incolore ritenuta troppo poco offensiva. Sembra essere questa la posizione del bomber belga Lukaku che, nonostante non abbia brillato, avrebbe gradito maggiore coraggio da parte dei compagni e lo avrebbe detto apertamente. Parole che sarebbero suonate come delle accuse dirette per Brozovic che, non accettando le critiche, avrebbe sfidato faccia a faccia il neo compagno. Nessun contatto e solo tanta tensione, ma qualcosa non ha funzionato in campo e anche fuori subito dopo quella gara. Toccherà a Conte riportare la pace in casa Inter e, magari con un successo in campionato, tutti i problemi spariranno nuovamente…