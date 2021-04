Un altro gol, il 20esimo in campionato. Romelu Lukaku, anche contro il Bologna, ha messo il suo nome a referto portandosi per la seconda stagione di fila a quota 20 reti in Serie A. Il bomber dell’Inter è assoluto protagonista della cavalcata della squadra di Conte verso lo scudetto.

Prima di lui, solo pochi altri giocatori nerazzurri erano riusciti a raggiungere tale traguardo. Andiamoli a scoprire…