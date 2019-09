L’Inter conquista il derby contro il Milan grazie anche alla rete di Romelu Lukaku. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Per me è importantissimo avere un allenatore come Conte che riesce a motivarmi a 26 anni. Era una partita molto importante per noi. Ora pensiamo alla Lazio per un altro big match importante. Ci siamo preparati bene per questa partita. Scudetto? Non pensiamoci, continuiamo a pensare alla prossima gara contro la Lazio”.