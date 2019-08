Inter, Lukaku: “Conte motivatore, San Siro da pelle d’oca”

E’ partita subito forte l’Inter di Antonio Conte, con i nerazzurri che hanno strapazzato per 4-0 il Lecce. Tra i protagonisti vi è stato anche Romelu Lukaku, con il belga subito a segno. E il centravanti, in queste ore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

CONTE – “Il mister è molto preparato tatticamente, oltre ad essere un grande motivatore. Con lui bisogna lavorare sodo ogni giorno, non si può mai abbassare l’asticella”.

INSERIMENTO – “Penso di essere un bravo ragazzo, cerco di essere gentile con tutti e sono un tipo tranquillo. Ai miei compagni ho chiesto di parlarmi solamente in italiano: a volte faccio fatica ad esprimermi, ma spero di imparare la lingua in breve tempo”.

SAN SIRO – “Entrare in campo a San Siro per la prima volta è stato incredibile: ho avuto la pelle d’oca fin da quando ho fatto l’ingresso per il riscaldamento”