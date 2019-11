Inter, Lukaku da record: ottava stagione consecutiva in doppia cifra e non solo…

Nella vittoria esterna dell’Inter sul campo del Torino, Romelu Lukaku ha segnato la sua 10a rete in 13 giornate. Un record assoluto per il bomber belga che conferma la sua vena realizzativa. Il centravanti, infatti, vanta numeri impressionanti: si tratta della sua ottava stagione consecutiva in doppia cifra. Ma non solo…

Lukaku ha fatto meglio di chi lo ha preceduto in maglia nerazzurra. Icardi, alla sua prima stagione all’Inter, non era andato in doppia cifra. Ma addirittura il belga ha fatto meglio di Milito. El Principe è andato in doppia cifra solo alla 16^ giornata. Solamente un calciatore debuttante ha realizzato lo stesso numero di reti nelle prime 13 gare di campionato della storia dell’Inter. Stagione 1948/49: Stefano Nyers.