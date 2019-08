Inter, Lukaku è già nella storia: tre volte più costoso di Ronaldo

Romelu Lukaku è arrivato a Milano facendo impazzire i tanti tifosi accorsi ad aspettarlo. L’Inter è riuscita a strappare il centravanti belga al Manchester United dopo una lunghissima trattativa, conclusa con la decisione di Beppe Marotta di sborsare circa 75 milioni di euro. E l’ex Red Devil è già nella storia del club nerazzurro: infatti, nessun giocatore è stato così costoso tra i tanti colpi messi a segno del club milanese. Lukaku supera Nicolò Barella, un altro innesto della super campagna acquisti della squadra di Antonio Conte. Convertendo le lire in euro, sorprende un dato: Ronaldo, l’ultimo innesto nella top 10 dei più cari per la Beneamata, è arrivato per 28 milioni, quasi tre volte in meno del prezzo del cartellino del belga.