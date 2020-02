Inter, Lukaku è in clima derby: “Ricordo il 4-0 del 2009 con Eto’o, Sneijder e Milito. Come mi carico? Ascolto…”

Romelu Lukaku è pronto al derby di Milano. Il secondo della sua carriera. Il bomber dell’Inter si è raccontato al Matchday Programme nerazzurro. Carico e fiducioso, ma anche emozionato per la partita, il gigante belga si è aperto a 360 gradi.

IDOLI E PASSATO – “Ho due idoli calcistici che vorrei incontrare. Sono Ronaldo e Adriano. Se mi dovesse capitare di parlare con loro, si tratterebbe di qualcosa di emozionante e immenso per me. Io non so se riuscirò a fare anche solo una parte di quanto hanno dato loro all’Inter, ma il mio obiettivo è quello di lavorare, crescere e fare il meglio per questi colori”. E sul derby: “Non dimentico la vittoria dell’Inter per 4-0 nel derby del 2009. Ero appena diventato un calciatore professionista: guardai quel match, quello del debutto di Sneijder. Rimasi impressionato da Eto’o, Milito, ma soprattutto ricordo il meraviglioso gol di Thiago Motta”.

CARICO – In vista della gara, ma in generale prima di ogni partita, Lukaku ammette di essere sempre positivo: “In realtà non voglio perdere, se succede mi arrabbio. Ma lo ammetto, sono una persona molto positiva. Considerando da dove vengo e la mia storia, come potrebbe essere altrimenti. Per come vivo ora, per come sta adesso la mia famiglia, non c’è ragione di essere negativi. Questa è diventata la mia mentalità, in campo e fuori. In che modo mi carico prima di una partita? Mi serve qualcosa di intenso. Per questo scelgo Tupac, Jay-Z e 50 Cent. Roba vecchia ormai, ma giusta per me”.

INTER-MILAN COME VEDERE IL DERBY DI SAN SIRO