Inter, Lukaku e Lautaro Martinez a caccia del record: vogliono battere Vieri e Recoba…

La Serie A aspetta l’ok per la ripresa. E anche in casa Inter c’è chi ha tanta voglia di rimettersi in gioco. Parliamo dei due attaccanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che in questa stagione hanno già fatto esultare il popolo nerazzurro ben 39 volte, considerando tutte le competizioni disputate dal club di Milano.

Sui 74 gol complessivi dell’Inter, Lukaku e Lautaro Martinez sono stati grandi protagonisti. Ma vogliono fare ancora di più e magari battere anche un record che appartiere alla coppia del passato Vieri-Recoba. Nella stagione 2002-2003, infatti Bobo e il Chino hanno totalizzato in Serie A 31 reti dopo 25 giornate. A fine campionato mancano ancora 13 partite, ma ci sono anche Europa League e Coppa Italia quindi diverse occasioni per migliorare lo score.