Inter, Lukaku giura fedeltà e ammette: “Non amavo giocare spalle alla porta”

Romelu Lukaku rivela alcuni retroscena della sua esperienza all'Inter

L'Inter è alle prese con un importante rinnovamento da attuare sul mercato. Verosimilmente si attende l'ufficialità del passaggio di Hakimi al Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 70 milioni. Chi non dovrebbe essere ceduto è Romelu Lukaku. L'attaccante belga è uno dei punti di forza della formazione nerazzurra e il club non intende lasciarlo scappare. Il giocatore, dal canto suo, sembra aver davvero abbracciato il progetto della squadra milanese, come ha raccontato via Twitter alle domande dei tifosi: "A essere onesti, non mi era mai piaciuto giocare spalle alla porta… Finché Antonio Conte non mi ha mostrato quanto possa aiutare la squadra! Ha aiutato anche me. In questo momento sono felice all'Inter".