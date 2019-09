Inter, Lukaku: “Il Milan non ha fatto nulla. La mia esultanza? Vi spiego il bacio alla telecamera…”

Non poteva sperare in un finale migliore. Romelu Lukaku, bomber dell’Inter, ha conquistato da protagonista il primo derby di Milano da lui disputato. Vittoria e gol decisivo per il belga nella sua prima stracittadina.

Ai microfoni di InterTV, il centravanti ex Manchester United ha detto la sua sul match spiegando anche la particolare esultanza dopo la rete.

MERITATA – Sulla vittoria e sulla gara, Lukaku ha commentato: “Sono molto contento della vittoria: questa partita per noi è molto importante. Giochiamo con l’intensità e la mentalità dei campioni”. E sul Milan: “Non ha fatto nulla. Abbiamo controllato la partita, avremmo potuto segnare molti più gol. Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto alla gara di Champions contro lo Slavia”.

ESULTANZA – Dopo la rete, il bacio alla telecamera, il bomber spiega così la sua esultanza: “Quando sono arrivato in estate, avevo promesso di lanciare un messaggio a mia madre attraverso la telecamera. Sono stato molto contento d’aver segnato in quella fase di gara”.