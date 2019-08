Inter, Lukaku: “In Italia allenamenti più duri rispetto alla Premier”

Romelu Lukaku sta vivendo i suoi primi giorni da attaccante dell’Inter. Il belga ha raccontato al giornale Otro come procede la sua avventura in Italia, a partire dagli allenamenti agli ordini di Antonio Conte: “È davvero dura, ragazzi. È cambiato tutto. In Inghilterra si lavora tanto, ma qui è lavoro davvero duro. Milano? La città è bella, ma non sono qui per questo. Sono venuto qui per aiutare il club a vincere qualcosa”. Le ambizioni non mancano a Lukaku. Più complesso per il momento adattarsi allo stile di vita italiano, anche dal punto di vista alimentare: “Com’è il cibo italiano? Insalata…”.