Inter, Lukaku: “Isolamento? Gioco a Call of Duty tutte le sere…”

E’ stato un periodo di isolamento totale, quello trascorso dai giocatori dell’Inter in seguito alla positività al Coronavirus del difensore della Juventus Daniele Rugani. Di come abbia vissuto e stia vivendo queste giornate, ai microfoni della BBC, ha parlato l’attaccante Romelu Lukaku.

VITA QUOTIDIANA – “Mi manca la vita normale, stare con mia madre, mio figlio e mio fratello. Stiamo vivendo una brutta situazione, nella quale non si possono avere contatti con gli altri essere umani. Come passo le giornate? Non ho ancora finito di guardare la serie tv Power. Tutte le sere adesso gioco a Call of Duty”.

