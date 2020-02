Inter, Lukaku: “Risultato importante per la stagione. Voglio aiutare la squadra”

L’Inter passa sul campo dell’Udinese grazie a una doppietta di Romelu Lukaku. Queste le parole dell’attaccante nerazzurro ai microfoni di Sky Sport: Penso che la partita contro la Fiorentina in Coppa ci abbia dato la carica. Non era una partita facile. E’ andata bene, abbiamo fatto due gol. E’ un risultato importante per la stagione. E’ una bella sfida essere così in alto in classifica. La prossima settimana c’è una grande sfida contro il Milan. Noi dobbiamo continuare così. Io leader? Per me l’importante è che la squadra si senta bene con me in campo. Voglio fare la differenza anche a San Siro”.