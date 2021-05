Inter, Lukaku: “Scudetto dedicato a mio nonno. Gli avevo fatto una promessa”

L'attaccante nerazzurro racconta le sue emozioni al termine del match

Gol pesanti e accelerazioni devastanti. Romelu Lukaku ha lasciato il segno nel cammino dell'Inter verso lo scudetto dopo undici anni di digiuno in campionato. L'attaccante belga ha concluso una stagione straordinaria per numeri e prestazioni.

Lukaku ha esternato le sue sensazioni al termine del match ai microfoni di Dazn: "Questo è stato un bell'anno per noi. Abbiamo lavorato tanto per farcela. Ci eravamo andati vicini nella scorsa stagione. Abbiamo fatto un grande step. Sono orgoglioso di giocare per questa squadra. Oggi non volevo piangere, ma l'emozione era tanta. Quando mio nonno è morto nel 2005, gli avevo promesso di vincere qualcosa. Ce l'ho fatta. Ora voglio andare all'Europeo con la Nazionale e quando tornerò spero di trovare un'Inter più forte. Sono contento della vittoria".