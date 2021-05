Inter, Lukaku segna alla Juventus poi simula gesto manette. Ecco perchè

Esultanza polemica per il belga

Il primo tempo di Juventus-Inter si è chiuso 1-1 e i due gol sono arrivati dal dischetto. Prima Ronaldo poi Lukaku. Dopo la rete però l’attaccante belga ha mimato di essere ammanettato e Hakimi ha simulato l’arresto per Lukaku. Il marocchino ha messo le manette finte mimando anche una multa. E proprio quest’ultimo aspetto, proprio come molti stanno facendo notare anche sui social, avrebbe una vena polemica. Tutto risale a qualche giorno fa esattamente a mercoledì scorso dopo la festa per il compleanno della punta nerazzurra finita con l'arrivo dei carabinieri e la multa per tutti i partecipanti che hanno violato le norme anti Covid.