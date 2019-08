Inter, Lukaku: “Sì, mi voleva anche la Juventus…”

E’ stato il grande colpo di mercato dell’Inter, Romelu Lukaku. E lui, ospite del LightHarted podcast di Josh Hart, cestista NBA dei New Orleans Pelican, ha parlato così del suo approdo ai nerazzurri.

CONTE – “Conte mi voleva già nel 2013 quando era alla Juventus ed abbiamo anche parlato di come avrei potuto giocare: è un tecnico fantastico, è riuscito a vincere tre titoli prendendo le squadre dal settimo posto. Ha anche vinto un campionato senza mai perdere. Credo che il campionato italiano sia secondo solamente alla Premier League: in Serie A è molto difficile segnare”.

JUVENTUS – “Anche i bianconeri mi volevano e ho dovuto prendere una decisione: a quel punto la palla è passata nelle mani del Manchester United. Per me era importante andare in una squadra che avesse fiducia in me”