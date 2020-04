Inter, Lukaku sogna con Adriano: “Insieme faremmo 70 gol…”

I tifosi nerazzurri non avranno sicuramente dimenticato l’imperatore Adriano. Il brasiliano era sicuramente uno dei talenti più cristallini visti a San Siro e la sua carriera avrebbe potuto avere una fine migliore. Il comportamento del giocatore fuori dal campo ha inciso eccome sul rendimento in campo.

CHE COPPIA – Proprio l’ex stella dell’Inter oggi ha parlato in diretta al canale Instagram nerazzurro con un interlocutore speciale: Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha rivelato che proprio Adriano era il suo idolo fin da bambino e ha parlato di un ipotetico duo d’attacco con il brasiliano: “Mio padre non aveva i soldi per comprare la televisione. Ho visto tutti i suoi goal su YouTube. Io e lui insieme all’Inter? Faremmo 70 gol a stagione. Penso di essere molto simile a lui: segno, ma aiuto molto la squadra. Spero di fare ciò che ha fatto lui in nerazzurro“.