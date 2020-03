Inter, Lukaku: “Vivo in una bolla… Campionato? Prima la salute”

Giornate di quarantena per l’Inter, i cui giocatori sono costretti all’isolamento dopo la gara con la Juventus e la positività del difensore bianconero Daniele Rugani al Coronavirus. Della situazione, a Bleacher Report, ha parlato l’attaccante Romelu Lukaku.

SALUTE – “Non sono spaventato, però è come vivere in una bolla: cerchi di capire cosa stia succedendo e allo stesso tempo sai di essere nel Paese maggiormente colpito. In alcune città si sentono solamente le sirene delle ambulanze… Io sapevo che, prima o poi, anche un giocatore avrebbe contratto il virus. Adesso la lista si sta allungando, purtroppo. Il calcio mi manca, ma la salute generale adesso è molto più importante. Ripresa? Prima di ricominciare, la salute deve essere al sicuro”.