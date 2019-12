Inter, Marotta blinda Lautaro: “È un nostro patrimonio”

Un super Lautaro Martinez ha regalato all’Inter la vittoria contro la Spal, con i tre punti che hanno permesso alla squadra di Antonio Conte di scavalcare in vetta alla classifica la Juventus. Dell’attaccante argentino, a margine dell’assemblea della Lega di A, ha parlato il direttore generale Giuseppe Marotta.

CONTRATTO – “La posizione contrattuale del giocatore non è compromettente, per due motivi: innanzitutto perché Lautaro è un bravissimo ragazzo che è riconoscente verso l’Inter e coloro che lo hanno portato in Italia, poi in quanto noi abbiamo l’obiettivo di crescere, quindi non rinunciamo ai nostri giocatori. Il mercato è imprevedibile e non è tempo di parlare di trasferimento o di rinnovo, ma Lautaro conosce bene la fiducia e la stima che noi abbiamo per lui. Non c’è motivo di immaginare contrasti nell’ambito di una negoziazione del suo contratto”.