Inter, Marotta: “Calcio a rischio default. Federazione? Pronto a dimettermi”

Beppe Marotta ha chiarito la questione Superlega prima di Spezia-Inter

IL NO AI FONDI - “I fondi non c’entrano niente perché in questo progetto sono intervenute tre leghe e le altre non hanno a che fare con i fondi. Poi il Milan era favorevole ed era uno dei partecipanti della Superlega. Il no ai fondi nasce da altre questioni. Per quanto riguarda la mia carica personale, non concepisco l’attacco violento di Cairo, fatto pubblicamente davanti a tutti, con le conseguenze di aver ricevuto minacce pubbliche e private. Poteva non offendermi, poteva non darmi del Giuda e del traditore perché io sono innamorato di questo sport. Essere consigliere federale è un’attività di semplice servizio, non remunerata, che faccio per amore di questo sport”.