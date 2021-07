Inter, Marotta: “Calhanoglu un’opportunità. Mourinho? Una volpe”

L'amministratore delegato Beppe Marotta commenta le voci sulla situazione dell'Inter

L'Inter si prepara per la difesa dello scudetto conquistato nella scorsa stagione. L'amministratore delegato Beppe Marotta interviene ai microfoni di Dazn per esprimere il suo parere su vari temi: "Non accetto la polemica innescata da Mourinho perché non è il contesto giusto. Mourinho si conosce da tempo, è un grande volpe ed è abituato a stuzzicare gli avversari, a innervosirli, o forse a stimolarsi. Personalmente mi sento molto stimolato. Sto al gioco. Siamo qui per cercare di divertire e anche questi siparietti servono a voi giornalisti per creare un po' di discussione. Sta a noi non cadere negli indizi per cercare litigiosità, cosa che non è nel mio modo di essere. Eriksen? Siamo estremamente contenti per la sua salute che sta ritrovando. La speranza è che possa tornare a calcare i campi di gioco, ma bisogna avere pazienza nel valutare questa situazione. L'importante è che torni ad essere un uomo vincente e che abbia la salute che gli consenta di vivere a lungo". Infine un commento sull'acquisto di Calhanoglu: "E' stata un'opportunità di mercato, non certo uno sgarbo al Milan. Sicuramente si è verificata questa situazione: oggi tocca a me, magari domani prendono uno svincolato da noi. E' un anno in cui abbiamo calciatori in scadenza di contratto ed è giusto non correre dietro più di tanto ai calciatori. Alla luce del momento è giusto non corrergli dietro, come hanno fatto loro. Il costo del lavoro è sproporzionato rispetto ai ricavi, se i giocatori non accettano certe proposte bisogna avere la forza di lasciarli andare".