Inter, Marotta: “Capienza ridotta negli stadi un danno”

L'ad nerazzurro dice la sua sulle scelte del Governo

Si discute in queste ore se il Governo deciderà per l'apertura parziale degli stadi."Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti". Così l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, sulle decisioni del Governo sulla capienza degli stadi -riporta Raisport-. "Con il distanziamento - prosegue - la capienza, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30%. Questa situazione provocherebbe un danno considerevole alle casse dei club. Pur apprezzando la decisione sulla riapertura, cerchiamo di lavorare tutti insieme per rendere gli stadi più sicuri e vivibili, senza perdere di vista gli introiti. Sarebbe dunque meglio eliminare il distanziamento negli stadi".