Inter, Marotta: “Caso Conte? Tutto dimenticato. Un onore rappresentare l’Italia”

Dopo la tempesta, culminata con l’ormai celebre sfogo di Antonio Conte, l’Inter sembra aver ritrovato il sereno. Lo indica secondo posto in classifica in Serie A e il cammino in Europa League con l’accesso fino alla semifinale. L’amministratore delegato Beppe Marotta analizza la situazione della formazione nerazzurra ai microfoni di Sky Sport: “Quello che è successo con Conte sono dinamiche di un gruppo sportivo, è tutto dimenticato. La presenza del presidente è significativa, siamo ad un passo importante da un giusto riconoscimento. La determinazione di squadra e allenatore è quella giusta”.

ORGOGLIO

Marotta commenta anche l’ottimo risultato della Primavera, ultima italiana rimasta in Youth League: “Rappresentare l’Italia in un contesto del genere è motivo d’orgoglio. Quello che è successo è qualcosa di straordinario in negativo, non era facile arrivare in uno stato di forma simile. L’impresa è stata straordinaria, non dimentichiamoci che l’avvicendamento tecnico è avvenuto quest’anno. Il fatto di continuare a crescere è un segnale molto positivo per il futuro, non può esserci futuro migliore”.

SALTO DI QUALITA’

Infine Marotta si sofferma sul salto di qualità richiesto all’Inter nella prossima stagioen: “Penso che i nostri giocatori siano alla prima esperienza in campo internazionale, c’è uno spirito di adattamento che si è visto. In alcune partite ci sono state delle contraddizioni a livello di risultato, ma questo ha dato esperienza. Abbiamo colto quell’esperienza, di conseguenza oggi è servita per la crescita”.