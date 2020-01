Inter, Marotta conferma: “Eriksen? Sono ottimista. E su eventuali altri colpi…”

L’Inter fa sul serio sul mercato. Giuseppe Marotta, ad dei nerazzurri, ha parlato così a DAZN a margine della gara contro il Cagliari: “Tutte le partite sono importanti, indipendentemente da quale avversario hai davanti. Oggi dobbiamo giocare con la stessa determinazione di sempre. I nuovi arrivi sono professionisti importanti, bisogna dar loro il giusto tempo per ambientarsi. Conte ha fatto dichiarazioni realistiche e normali, che fanno parte della dinamica comunicativa di un allenatore molto bravo e preparato”.

ERIKSEN – Capitolo a sé, l’affare che riguarda Christian Eriksen ad un passo dall’approdo in nerazzurro dal Tottenham: “Non ci nascondiamo. Stiamo negoziando da tempo con il Tottenham. Sono ottimista e spero che si possa concludere il più in fretta possibile. Sono fiducioso che si possa risolvere già nei prossimi giorni”. “Se il suo arrivo cambia qualcosa nelle strategia in entrata o in uscita del club? Intanto arriva un buon giocatore, poi sulle dinamiche di questa finestra di mercato ragioniamo e vedremo con gli altri dirigenti”, ha detto Marotta.