Inter, Marotta critico: “Giocare senza pubblico è pari allo zero”

La giornata più caotica del nostro calcio si è conclusa con il big match dello Stadium tra Juventus e Inter. Prima della partita però, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport affrontando appunto le polemiche che hanno caratterizzato la giornata di Serie A. Queste le parole del dirigente nerazzurro: “Sicuramente è un’atmosfera surreale. Giocare una partita di calcio senza pubblico è veramente pari allo zero. Credo che le difficoltà siano nei giocatori di trovare le giuste motivazioni, da una parte e dall’altra. E’ una situazione paradossale e surreale che speriamo possa finire presto”.

SOSPENSIONE – “Io penso di no. Perchè quelle che sono le sensazioni che abbiamo potuto ricevere vanno nel senso di giocare con le porte chiuse. Queste sono valutazioni che andranno prese in primis dal nostro Governo e in subordine dall’ente che sovrintende a queste manifestazioni che è la UEFA”.