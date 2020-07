Inter, Marotta dice la sua su Messi e rivela: “Riscatto di Sanchez? Difficile…”

L’immagine di Messi proiettata sul Duomo ha completamente mandato in delirio i tifosi nerazzurri. La trovata commerciale di una tivù cinese nel presentare il match tra Inter e Napoli potrebbe essere interpretata come un segnale di mercato, ma Marotta prima del match contro il Napoli ha spento i sogni dei fans.

LE PAROLE DI MAROTTA

Intervistato da SkySport l’amministratore delegato ha parlato così del possibile arrivo dell’argentino: “Oggi gli investimenti fatti vertono a dar continuità. E questa continuità arriva con una programmazione, un modello vincente. Ci sono delle linee guide che gli azionisti ci stanno dando. E’ un fatto straordinario pensare che l’Inter possa arrivare a Messi, è una situazione utopistica. Non dimentichiamo che c’è un Fair Play Finanziario da rispettare. Quest’anno è atipico, legato al Covid, e c’è una certa elasticità valutativa. Ma poi si tornerà a delle regole strette. Una società italiana in questo momento difficilmente può fare un’operazione del genere”. Sul riscatto di Sanchez Marotta si è espresso così: “Non è facile, ha il contratto con lo United per altri due anni. Un contratto pesante e di conseguenza bisogna valutare. Dispiace molto, Sanchez è un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo. Saremmo felici di averlo oggi, domani e dopodomani”.