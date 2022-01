Inter, Marotta: “E’ fatta per il mio rinnovo. Dybala? In attacco siamo a posto”

L'ad nerazzurro ha parlato prima del match contro l'Atalanta

Prima del fischio d'inizio di Atalanta-Inter, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha parlato a Dazn sulla possibilità dell'arrivo in estate di Paulo Dybala: “Quando un giocatore come Dybala si avvicina allo svincolo è normale che venga accostato ad altri club. In attacco però siamo a posto. Monitoriamo sempre le opportunità di mercato, però nel reparto offensivo siamo soddisfatti ed è giusto portare rispetto ai nostri attaccanti. Di loro Inzaghi è molto contento". Mio rinovo? "Abbiamo già raggiunto l’accordo, anche se l’annuncio arriverà al momento giusto. Sono felice di essere in uno dei migliori club al mondo”.