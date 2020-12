Inter, Marotta: “Eriksen ha avuto difficoltà di inserimento, sarà ceduto a gennaio”

Non giocherà più in maglia nerazzurra Christian Eriksen. Il danese non unitosi al gruppo dell’Inter per la sfida del Bentegodi contro il Verona per stare vicino alla moglie incinta, nel prossimo mercato di gennaio si trasferirà altrove. Lo ha confermato il dg nerazzurro Beppe Marotta a Sky: “È in partenza, ha avuto difficoltà di inserimento e non è funzionale. È giusto dargli la possibilità di trovare più spazio altrove. Naturalmente speriamo di trovare una soluzione con qualche club interessato al danese”. Eriksen in questa stagione è stato impiegato in 12 occasioni (8 in campionato e 4 in Champions League) per un totale di 283′ in campo.