Inter, Marotta: “Eriksen si comporta da professionista ma se vuole partire…”

Dichiarazioni interessanti quelle che regala Beppe Marotta, ad. area sport dell’Inter, che a DAZN prima della gara contro il Torino ha detto: “Quando un nostro calciatore indossa la maglia della nazionale è sempre motivo di orgoglio, se poi torna dopo aver fatto bene è un ulteriore stimolo per le partite che si affrontano. È una lieta pagina, che corona una crescita esponenziale del ragazzo, che è sicuramente un ottimo talento e in quest’ottica è giusto andare a considerare un rapporto economico, soprattutto nell’ottica di una stima del club nei confronti del giocatore”.

Eriksen ha detto che potrebbe succedere qualcosa sul mercato di gennaio.

“Ieri Conte ha risposto in modo esaustivo. Io aggiungo che non dobbiamo mai trattenere un calciatore se lo stesso chiede di essere trasferito. Eriksen si sta comportando da professionista: dovremo fare le giuste valutazioni, ora è a disposizione di Conte che lo deve utilizzare in modo funzionale alla squadra. Richieste da parte sua? No, però al momento opportuno cercheremo di allacciare le giuste combinazioni”.