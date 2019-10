Inter, Marotta fiducioso: “In Champions possiamo passare il girone. Mercato? A gennaio…”

L’Inter di Antonio Conte sembra pronta a contendere il titolo di campione d’Italia alla Juventus. In campionato i nerazzurri sono appena alle spalle dei bianconeri. La società è in sintonia perfetta con giocatori e tecnico e a confermarlo è stato Beppe Marotta, dirigente interista ai microfoni di Sky Sport.

Vari i temi affrontati dal dg, compresa la Champions League e il mercato: “In Champions abbiamo un girone difficile, il Borussia è una squadra ostica, lo Slavia non regala niente e ha fatto soffrire anche il Barcellona. Ci sono punti e partite a disposizione, dovremo affrontarli con la voglia dimostrata col Dortmund a San Siro. L’obiettivo passaggio del turno, nel caso, sarà alla portata”. E sul mercato invernale: “La sessione di gennaio è povera, non trovi grandi opportunità. Non so cosa il mercato possa offrire. Disponibilità di giocatori importanti non ce n’è”, ha concluso Marotta.