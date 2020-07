Inter, Marotta frena su Tonali. Una ‘top’ spagnola potrebbe approfittarne

Dopo l’arrivo di Hakimi, l’Inter non si vuole fermare. La società nerazzurra vuole interpretare un ruolo da protagonista nella finestra estiva dei trasferimenti e per questo motivo ha messo nel mirino un giovane talento italiano. Il giocatore in questione è Sandro Tonali, ma nel prepartita di Inter – Brescia Marotta ha negato qualsiasi contatto con la dirigenza bresciana.

Tutti pazzi per Sandro Tonali

Ai microfoni di SkySport l’amministratore delegato ha parlato così a proposito del classe 2000: “Non è un indizio di mercato, ma un auspicio di gioventù. Tonali non piace solo a me, ma a tantissimi esperti di calcio. Non ci siamo ancora confrontati col Brescia anche se i rapporti con Cellino sono ottimi“. Parole che spaventano i tifosi nerazzurri che sperano nell’arrivo del giovane talento. Nel frattempo dalla Spagna credono ancora ad un possibile inserimento del Real Madrid per Tonali. Don Balon lo ha inserito infatti nella lista dei desideri di Zinedine Zidane. L’allenatore francese preferirebbe giocatori già pronti come Kimmich e Verratti, ma qualora questi due affari fossero irrealizzabili, ecco che Florentino potrebbe portare il giovane scuola Brescia al Santiago Bernabeu.