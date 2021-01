Inter, Marotta: “Il nostro mercato è già chiuso”

Sulle ultime di mercato è intervenuto ai microfoni di Sky il dg dell’Inter Beppe Marotta: “Il nostro mercato è già chiuso, lo stimolo è dare una giusta considerazione al nostro gruppo. Siamo competitivi con questa rosa: eravamo alla ricerca di opportunità che non ci sono, tenendo in considerazione anche il periodo delicato del club. I valori straordinari dobbiamo generarli noi tra appartenenza e senso della maglia. Agoumè? Ricordiamo che è appena tornato in gruppo Vecino, mentre Agoumè è un 2002 che ha bisogno di continuità, che sta trovando allo Spezia. Riportarlo da noi sarebbe ingiusto per sia per lo Spezia che per lui”.