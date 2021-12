Inter, Marotta: “Inzaghi nostra stella polare. Brozovic vuole restare”

L'ad rossazzurro ha parlato ai microfoni di Novantesimo minuto

L'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta è stato ospite della puntata odierna di 90° Minuto. Tra i temi trattati dal CEO Sport nerazzurro ai microfoni del programma RAI c’è la striscia positiva, di risultati e prestazioni, ottenuta da Simone Inzaghi e dai suoi ragazzi: "Inzaghi si è inserito subito nel nostro ambiente con il supporto di tutti i dirigenti ed è riuscito a dimostrare le sue qualità in maniera autentica. È riuscito a dimostrare quanto vale e oggi rappresenta il vero valore aggiunto per il nostro Club e per l’area tecnica. Abbiamo trovato la nostra stella polare, capace di guidarci nel migliore dei modi. Inzaghi sta lavorando al meglio e il nostro obiettivo è ripetere il grande successo della scorsa stagione inseguendo tutti quanti con umiltà la seconda stella, che vediamo luminosa e che rappresenterebbe il nostro ventesimo scudetto. 2 stelle, 2 come segno di vittoria, perché il ventesimo scudetto sarebbe un grande regalo per i nostri tifosi, per la nostra proprietà e per tutto il Club. Sarebbe il segno di una crescita ulteriore e questo già si è visto con la qualificazione agli ottavi di Champions che mancava da dieci anni.”