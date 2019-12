Inter, Marotta: “Juve fortissima, credo che possa vincere lo Scudetto anche stavolta…”

Inter da Scudetto? Forse la Juventus ce la farà anche questa volta. Parola dell’a.d. nerazzurro Beppe Marotta, leggermente scaramantico nella sua visione: “Siamo appena alla quattordicesima giornata di campionato di Serie A, vincere già quest’anno sarà complicato – ha detto il dirigente ex bianconero ad un evento legato a Ferrovie dello Stato -. La Juventus è fortissima, ha una doppia squadra, credo che alla fine ce la farà anche quest’anno… In ogni caso non mi aspettavo effetti così immediati del nostro tecnico Antonio Conte sulla squadra”. È solo realismo? Di certo l’Inter sta disputando una stagione strepitosa, nessuno è stato in grado di tenere il passo della Juve fino a questo punto. E il sogno Scudetto non è poi così distante…