Inter, Marotta: “Lautaro, rinnovo a buon punto. L’ambiente è ancora compatto”

L'amministratore delegato Beppe Marotta analizza il momento dell'Inter e il rinnovo di Lautaro Martinez

Si alza il sipario sulla Serie A. Tra le protagoniste delle prime due giornate c'è sicuramente l'Inter. I nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno travolto nettamente il Genoa per 4-0, mentre si sono imposti in rimonta, per 3-1, sull'Hellas Verona. Un buon momento, coronato anche dal rinnovo di Lautaro Martinez sempre più vicino. L'amministratore delegato Beppe Marotta ha spiegato che aria si respira in casa Inter ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo agito in modo veloce davanti alle problematiche che si sono create, ma fa parte del gioco. Ho dei collaboratori molto forti, come Ausilio, Baccin e tutti gli altri. Siamo riusciti a ricreare e ricompattare un ambiente che per gli altri sembrava al limite del disfattismo. Siamo a buon punto col rinnovo di Lautaro Martinez, così come per gli altri giocatori. Da questo punto di vista direi che non abbiamo grossi problemi". Insomma, gli avversari sono avvertiti.