Inter, Marotta: “Lukaku non è aggressivo. Dzeko-Sanchez? Troppo audaci gli agenti”

Quella che va concludendosi è stata sicuramente una settimana impegnativa per l’Inter. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Una vittoria arrivata al termine di un match divertente, macchiato solamente dalla rissa tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. L’amministratore delegato Beppe Marotta esprime ai microfoni di DAZN il suo punto di vista: “Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Posso dire che Lukaku non è una persona aggressiva, ma dico anche che lo spot che abbiamo visto non sia stato bello. Lo sport deve essere portatore di sani principi, queste cose devono essere debellate”.

SCAMBIO SALTATO

Poi Marotta analizza anche la trattativa naufragata con la Roma. Niente Edin Dzeko all’Inter, mentre i giallorossi dovranno rinunciare ad Alexis Sanchez: “Gli agenti sono stati troppo audaci a portare avanti una trattativa senza fare i conti con l’oste- L’operazione si è chiusa prima ancora che cominciasse. Se ci sono giocatori scontenti è doveroso non trattenerli, ma fino a questo momento non c’è nessun caso. Credo proprio che questo gruppo terminerà la stagione”.