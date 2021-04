Inter, Marotta: “Momento tragico per il calcio. Nascosto problema sostenibilità”

L'amministratore delegato dei nerazzurri analizza il momento del calcio

L'amministratore delegato Beppe Marotta interviene ai microfoni di Dazn per commentare questa situazione: "Non sappiamo nulla e non conosciamo i contenuti della lettera presentata dagli altri club di Serie A. Siamo in un momento tragico nel mondo del calcio, dove c'è grande litigiosità. Si nasconde il problema della sostenibilità, questo modello di calcio non va bene. Invece di litigare dobbiamo pensare a una riforma del calcio, dobbiamo ridurre il professionismo".