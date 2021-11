Inter, Marotta: “Nessun problema con le plusvalenze. Mercato? Non abbiamo falle”

Il dirigente nerazzurro ha toccato molti temi, a partire dalle plusvalenze

L'ad nerazzurro Beppe Marotta, ospite dell'Inter club della Regione Lombardia, ha parlato di rinnovi di contratto e del momento della squadra di mister Inzaghi: "L'Inter con le plusvalenze non ha problemi. Il mio rinnovo? Con Zhang noi dirigenti abbiamo un ottimo rapporto. Noi dirigenti, Ausilio, Baccin, Samaden e io, siamo contenti di proseguire nell'Inter e alla prima occasione nella quale arriverà a Milano Zhang, oppure in un'altra maniera, cercheremo di finalizzare la cosa". Poi il mercato invernale: "Se i calciatori vogliono rimanere con noi siamo contenti. Da parte nostra non possiamo dispensare milioni, ma se loro capiscono il nostro modello, si può proseguire insieme. L'Inter è in grado di dare tanto e credo che per Brozovic si possa arrivare a un accordo". Spazio anche al mercato di gennaio e ai nomi caldi che potrebbero muovere le trattative: "Il mercato di gennaio? E' un mercato di riparazione e difficile. La nostra rosa non ha falle o buchi -riporta Sky Sport-. Non necessita di ritocchi perché i risultati dicono che siamo competiti. Non credo che faremo grandi operazioni".