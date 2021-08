Inter, Marotta: “Per lo scudetto sette in corsa. Mercato? Arriverà una punta”

L'ad nerazzurro ha parlato prima di Inter-Genoa

Parte la Serie A con gli spettatori in tribuna e prima intervista pre-partita per Beppe Marotta che parla di mercato dell'Inter ai microfoni di Dazn. "Quest'anno ci sono sette candidate allo scudetto, dobbiamo essere ambiziosi e lo saremo grazie a questa squadra. Le impressioni su Inzaghi sono molto positive, conoscevamo la sua professionalità e la sua serietà come allenatore, miglior profilo non c’era e siamo contenti e onorati di averlo con noi".Marotta torna poi sulla dolorosa cessione del belga. "Nonostante le uscite importanti, Lukaku su tutte, -riporta Gazzetta.it- saremo competitivi. Lui voleva fortemente andare via e con la sua cessione i conti sono a posto, nonostante una crisi strutturale che tocca tutti. Come diceva Michael Jordan il talento ti fa vincere una partita, il lavoro ti fa vincere il campionato. Lautaro? Ha voluto esplicitamente restare con noi, come altri giocatori, pur avendo avuto altre offerte. Vuole dimostrare di essere il campioncino che ha già mostrato di essere. Cerchiamo un’altra punta, compatibilmente con la nostra disponibilità economica e da quello che offre il mercato. Faremo la scelta migliore, ma tranquillizzo i tifosi: ci toglieremo belle soddisfazioni".