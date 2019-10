Inter, Marotta: “Preoccupazioni di Conte legittime, a gennaio coglieremo opportunità”

Antonio Conte, dopo il pareggio della sua Inter contro il Parma dello scorso sabato, aveva parlato di rinforzi dal mercato necessari per gennaio. Oggi, alla vigilia di Brescia-Inter, anticipo della decima giornata di Serie A, l’ad nerazzurro Beppe Marotta a Sky Sport ha commentato, a proposito: “Sono legittime le preoccupazioni dell’allenatore, d’altronde c’è la Champions League da gestire, e giocare competizioni così importanti non può che far bene alla squadra e noi dobbiamo fare del nostro meglio. Per noi si tratta di un nuovo percorso di crescita, comprendiamo i pensieri del nostro mister Conte e li condividiamo in pieno. Vedremo il da farsi per la sessione di mercato di gennaio, se ci saranno delle opportunità, ci faremo trovare pronti”.