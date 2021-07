Inter, Marotta promuove Inzaghi: “Giusto proseguimento del lavoro di Conte”

L'amministratore delegato Beppe Marotta spiega il suo punto di vista sulla scelta di puntare su Simone Inzaghi

L'Inter comincia la stagione con la prima gara contro il Lugano. Gli svizzeri vanno avanti per 2-0, ma vengono ripresi dai nerazzurri che dimostrano di non aver perso la giusta mentalità. Inizia così l'avventura di Simone Inzaghi. L'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha fatto il punto del momento del club nerazzurro ai microfoni di Sportmediaset: "Abbiamo a disposizione una squadra che rappresenta ciò che cerchiamo, quindi le sensazioni sono positive. Cerchiamo di confermarci sapendo di avere il tricolore sul petto. Inzaghi? È un tecnico che ha fatto molto bene nella Lazio, è il giusto proseguimento di quanto fatto da Conte". Infine un breve commento sui movimenti sul mercato effettuati dalla squadra nerazzurra: "Il nostro mercato è basato soprattutto sulle opportunità e la creatività. Ci sono contrazioni economiche patite da tutti i club europei. Dovremo avere pazienza per piazzare i colpi, ma abbiamo una base solida".