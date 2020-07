Inter, Marotta: “Soddisfatti di Conte. Brozo? Dispiace per quello che ha fatto”

L’Inter va in cerca di punti preziosi per conquistare il secondo posto in classifica. I nerazzurri vogliono approfittare del tracollo della Lazio e dello stop dell’Atalanta contro la Juventus. Al contempo è anche giusto fare qualche bilancio di questa particolare stagione. Il direttore tecnico Beppe Marotta commenta per Sky Sport le voci sul futuro della sua squadra: “Non credo ci siano cambiamenti. Va fatta una valutazione a 360° e vedere il cammino dall’inizio che sta dando grandi soddisfazioni non solo in termini statistici ma anche di risorse che sotto Conte sono migliorate. Stiamo riuscendo a migliorarci sotto tutti i punti di vista, per cui possiamo ritenerci contenti del lavoro di Conte e della società. Se ha fatto il massimo? Il massimo non esiste mai, c’è sempre un particolare da migliorare. Il lavoro è stato a mio giudizio ottimo e possiamo ancora migliorarci”.

ANOMALIA

Marotta commenta anche le tante particolarità di questa stagione: “Quest’anno è un po’ anomalo. Abbiamo dovuto, e non voluto, riprendere il campionato. Ci sono squadre che hanno perso più partite in questo periodo, prestazioni altalenanti. Il post-Covid ha portato un’esperienza nuova, che va calibrata, e oggi si scontrano tante problematiche. Il fatto che abbiamo perso con squadre cosiddette provinciali sta a significare che sicuramente dobbiamo migliorare”.

BROZOVIC

Marotta si sofferma anche sul caso legato a Marcelo Brozovic, positivo all’alcoltest: “Sicuramente sono fatti che ci creano dispiacere. Al di là della multa c’è molto rammarico: sono ragazzi giovani che devono capire che in certi momenti devono serrare certi aspetti della vita privata, per rispetto nei confronti della società. Riposare bene in un periodo così può essere importante. La multa gliel’abbiamo fatta, per il resto valuteremo”.