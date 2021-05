Inter, Marotta: “Superlega è un discorso archiviato”

L'ad dell'Inter Marotta ha parlato al termine del vertice dei club di Serie A

Al termine del vertice di oggi di Lega Serie A tenutosi a Palazzo Parigi, hotel nel cuore di Milano, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato dei temi trattati: “Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. La conclusione è estremamente positiva e conciliativa di tutti gli aspetti che precedentemente potevano aver generato dei contrasti”.

SUPERLEGA - “Il discorso Superlega è già stato accantonato, archiviato. Si guarda avanti, in un futuro di grande difficoltà. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per poter trovare un modello di sostenibilità generale”.

TAGLIO DEGLI STIPENDI - “Anche il costo del lavoro sicuramente è una variabile che incide molto in quella che è l’economia di un bilancio di un club italiano”.

JUVE PASSO INDIETRO? – “Gli aspetti giuridici non competono a me, è stato affrontato il tema ed è stato superato in un clima di grande cordialità tra tutti”.