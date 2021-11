Inter, Mazzola: “Se non batti il Napoli si complica per lo Scudetto”

“Nel dna Inter non è contemplata una sconfitta contro il Napoli. Vorrei Insigne con la maglia nerazzura” ha detto Mazzola

A “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sandro Mazzola, ex bandiera Inter, oro con l’Italia all’Europeo del 1968 ed argento al Mondiale del 1970. “Per lo Scudetto è ancora tutto da giocare, Milan e Napoli stanno andando fortissimo ma si deciderà tutto nelle ultime partite. Quando il campionato è così tirato, c’è bisogno di calciatori d’esperienza a cui non si blocchino le gambe sul momento più bello. Inter-Napoli? Sarà, inizialmente, una gara tattica, perché Inzaghi e Spalletti lavorano così e chiedono questo ai loro ragazzi. Se la gara non si sbloccherà, prevedo due squadre all’arrembaggio nel secondo tempo. Entrambe la vorranno vincere. Nel dna dell’Inter si contempla solo la vittoria in una gara del genere, anche perché senza il punteggio pieno si complicherebbe il discorso Scudetto, sarebbe una gran batosta. Allegri? È un ottimo allenatore, sicuramente la miglior scelta che la Juventus potesse fare. Napoli? Squadra pericolosa, molto forte e con qualche calciatore davvero importante come Insigne, il quale mi auguro non rinnovi e venga da noi all’Inter. Sarà una grandissima partita anche grazie ai due allenatori, ma credo che in questo momento Simone Inzaghi abbia qualcosina in più rispetto a Luciano Spalletti. Ad ogni modo, mi auguro di vedere una bella partita con giocate importanti, perché il calcio è uno spettacolo e troppo spesso ce ne dimentichiamo”.