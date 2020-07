Inter, mea culpa Candreva: “C’è tanto da lavorare, ma meritavamo di vincere”

Una serata da ricordare, almeno a livello personale. Antonio Candreva è stato autore di un gol e mezzo nel pareggio per 2-2 contro il Verona. Un destro in rete e un cross, poi deviato, che ha portato alla seconda rete nerazzurra. L’Inter, però, non è riuscita a sfruttare l’ottima serata del suo esterno raccogliendo solo un punto. Ai microfoni di InterTv, l’italiano ha commentato il momento non semplice dei suoi.

Candreva: “C’è tanto da lavorare”

“Si può sempre fare meglio, specie se si pareggia. Resta il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti”, ha detto Candreva. “C’è tanto su cui lavorare, ma alla fine sono gli episodi che determinano le partite. Qui il Verona ha messo in difficoltà tante squadre e noi l’avevamo ribaltata. Dobbiamo tornare a lavorare già da domani e pensare alla prossima”. E sulla sfida: “Magari incassando subito il gol abbiamo sofferto per i primi 20 minuti, ma poi abbiamo creato. Loro stavano bene nel primo tempo, ma nella ripresa meritavamo di vincerla”. “Cosa ci dice Conte? I compiti degli esterni sono sempre gli stessi, alla ripresa Conte ci ha detto di entrare di più in area anche perché non abbiamo più la mezzala che si inserisce. Quindi tocca a noi riempire l’area”.

