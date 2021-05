Inter, Milan, Atalanta e Juve: i ricavi minimi in Champions

Dopo una folle corsa alla Champions, ecco una stima sui ricavi minimi di Inter, Milan, Atalanta e Juventus

I GUADAGNI – In totale sono 163,8 milioni in guadagni minimi. 51,05 per la Juventus, grazie ai 15,25 di bonus partecipazione, 5,9 di market pool e 29,9 di ranking storico. Quasi le stesse le entrate di Milan e Inter, ovvero 44,15 per i nerazzurri e 42,75 per i rossoneri. 25,85 milioni, invece, gli introiti dell’Atalanta. Adesso non resta che aspettare per vedere le italiane di nuovo all'opera nella competizione più ambita in Europa.