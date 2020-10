Inter-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Milan si gioca questa sera alle 18.00 per la 4^ giornata di Serie A. Al via il derby della Madonnina tra nerazzurri e rossoneri. Gli uomini di Antonio Conte sfidano quelli di Stefano Pioli per un match che si annuncia ad alto tasso tecnico e adrenalinico.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Entrambe le squadre devono fare i conti con diverse assenze tra infortuni e indisponibili per via del virus pandemico Covid-19. L’Inter si dovrebbe schierare con Handanovic in porta. D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov in difesa. Hakimi e Perisic sulle corsie laterali. Barella, Brozovic e Vidal in mezzo con il cileno in posizione leggermente più avanzata in appoggio di Lukaku e Lautaro Martinez. Il Milan ritrova Ibrahimovic che però potrebbe non avere sulle gambe tutti i 90 minuti di gioco. Donnarumma in porta. Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa. Kessié e Bennarcer in mezzo al campo. Dietro lo svedese ci saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Castillejo.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il derby Inter-Milan andrà in onda in diretta su Sky e più precisamente sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite. Come detto, il fischio d’inizio è previsto per le 18.00.

Tutti i clienti Sky potranno seguire Inter-Milan anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go: la partita potrà essere vista sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma.

Esiste poi un’altra possibilità per vedere il big match della quarta giornata tra nerazzurri e rossoneri. Infatti, la gara potrà essere seguito anche in streaming su Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.