Inter-Milan, prato di San Siro perfetto: 500 mila euro per un derby spettacolare

Manto erboso nuovo e derby pronto a dare spettacolo

Inter-Milan si gioca questa sera per la 24^ giornata di Serie A. Lo spettacolo è garantito. Non solo per quello che si vedrà in campo tra due squadre desiderose di vincere e di avere la meglio l'una sull'altra, ma anche per quanto concerne il terreno di gioco di San Siro. Molto criticato nell'ultimo mese, finalmente la Scala del Calcio avrà un manto erboso nuovo di zecca grazie al grande lavoro di uno staff di 20 giardinieri che hanno posto rimedio ad un'erba malata...

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il campo nuovo di San Siro è costato alle due squadre 500 mila euro ma ne è valsa la pena. "Vede, questo campo non prende mai la luce, solo un’ora la mattina, poco più", le parole di Giovanni Castelli, agronomo che si occupa del prato milanese dal 1990 e poco dopo è diventato anche agronomo della Lega per tutti i campi di A e B. "Bisognava lavorare giorno e notte, i tempi erano strettissimi, perciò abbiamo usato qualche persona in più". E ancora. "Sa quante partite sono state giocate in questo stadio dall’inizio della stagione? 44. Non esiste in nessuna altra parte del mondo, qualsiasi campo si stresserebbe".